В Минске милиция ищет работника телеканала, включившего в эфир порнографию
13:06, 14 апреля 2013Мир
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Белорусская милиция ищет работника музканала после трансляции порноролика
БелМузТВ оскандалился
Уголовное дело при этом по данному факту не возбуждалось, сообщаетRusnovosti.ru. Накануне в эфире БелМузТВ в дневное время был показан порнографический ролик. Сразу после этого вещание канала было прервано. Сложность ситуации в том, что вещание БелМузТВ ведётся во многих общественных местах.
Правоохранительные органы Беларуси ведут поиск видеоинженера, который может быть причастен к инциденту. Как сообщается, в эфир могло случайно выйти то, что инженер просматривал на работе.
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