В Минске милиция ищет работника телеканала, включившего в эфир порнографию

13:06, 14 апреля 2013
Мир
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Белорусская милиция ищет работника музканала после трансляции порноролика

БелМузТВ

Уголовное дело при этом по данному факту не возбуждалось, сообщаетRusnovosti.ru. Накануне в эфире БелМузТВ в дневное время был показан порнографический ролик. Сразу после этого вещание канала было прервано. Сложность ситуации в том, что вещание БелМузТВ ведётся во многих общественных местах.

Правоохранительные органы Беларуси ведут поиск видеоинженера, который может быть причастен к инциденту. Как сообщается, в эфир могло случайно выйти то, что инженер просматривал на работе.

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