В Минске милиция ищет работника телеканала, включившего в эфир порнографию

Уголовное дело при этом по данному факту не возбуждалось, сообщаетRusnovosti.ru. Накануне в эфире БелМузТВ в дневное время был показан порнографический ролик. Сразу после этого вещание канала было прервано. Сложность ситуации в том, что вещание БелМузТВ ведётся во многих общественных местах.

Правоохранительные органы Беларуси ведут поиск видеоинженера, который может быть причастен к инциденту. Как сообщается, в эфир могло случайно выйти то, что инженер просматривал на работе.