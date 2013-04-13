Погибших при падении самолета у берегов Бали нет – СМИ

14:27, 13 апреля 2013
Мир
1927 0

Все, кто находился на борту авиалайнера Boeing 737 900 ER, потерпевшего крушение у берегов Бали, остались живы.

Фюзеляж самолета разломлен практически пополам / Фото: НТВ.ru

Катастрофа самолета индонезийской авиакомпании Lion Air со 101 пассажиром и членами экипажа на борту, который промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту индонезийского острова Бали и упал в море, не привела к человеческим жертвам.

Об этом сообщает телеканал Metro TV, передает РИА «Новости».

«Самолет раскололся (на части)», – заявил секретарь балийского международного аэропорта «Нгурах-Рай» Фарид Индра.

Тем не менее, все находившиеся на борту авиалайнера Boeing 737 900 ER остались живы и сейчас находятся в безопасности, передает Metro TV.

По данным агентства Франс Пресс, на борту было более 130 человек, агентство Рейтер сообщает о 172 спасенных пассажирах.

На снимках, размещенных в интернете, видно, что самолет находится на мелководье. Его фюзеляж разломлен практически пополам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter