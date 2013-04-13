Погибших при падении самолета у берегов Бали нет – СМИ
Все, кто находился на борту авиалайнера Boeing 737 900 ER, потерпевшего крушение у берегов Бали, остались живы.
Катастрофа самолета индонезийской авиакомпании Lion Air со 101 пассажиром и членами экипажа на борту, который промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту индонезийского острова Бали и упал в море, не привела к человеческим жертвам.
Об этом сообщает телеканал Metro TV, передает РИА «Новости».
«Самолет раскололся (на части)», – заявил секретарь балийского международного аэропорта «Нгурах-Рай» Фарид Индра.
Тем не менее, все находившиеся на борту авиалайнера Boeing 737 900 ER остались живы и сейчас находятся в безопасности, передает Metro TV.
По данным агентства Франс Пресс, на борту было более 130 человек, агентство Рейтер сообщает о 172 спасенных пассажирах.
На снимках, размещенных в интернете, видно, что самолет находится на мелководье. Его фюзеляж разломлен практически пополам.