В Шанхае открылся пятый саммит ШОС
09:56, 15 июня 2006Мир
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Лидеры 6 стран обсудят борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере
В ходе двухдневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, входящих в "Шанхайскую организацию сотрудничества", обсудят такие вопросы, как борьба с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере.
Шанхай прибыли и руководители стран, имеющих в ШОС статус наблюдателей, - Ирана, Пакистана, Индии, Монголии и Афганистана.
Ожидается, что в рамках саммита президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Махмудом Ахмади-Неджадом конфликт вокруг ядерной программы Тегерана.
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