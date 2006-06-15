В Шанхае открылся пятый саммит ШОС

В ходе двухдневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, входящих в "Шанхайскую организацию сотрудничества", обсудят такие вопросы, как борьба с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере.

Шанхай прибыли и руководители стран, имеющих в ШОС статус наблюдателей, - Ирана, Пакистана, Индии, Монголии и Афганистана.

Ожидается, что в рамках саммита президент России Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Махмудом Ахмади-Неджадом конфликт вокруг ядерной программы Тегерана.

Обозреватель