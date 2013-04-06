В Сирии похитили четырех итальянских журналистов
01:19, 06 апреля 2013Мир
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Четверо журналистов из Италии были похищены в пятницу на севере Сирии.
Об этом сообщает в ночь на субботу итальянское агентство Ansa со ссылкой на МИД Италии.
Как сообщает министерство, итальянские власти следят за ситуацией с первых сообщений о похищении граждан Италии и призывают СМИ к максимальному соблюдению конфиденциальности.
"Физическая невредимость заложников является абсолютным приоритетом", - цитирует заявление РИА Новости.
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