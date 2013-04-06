В Сирии похитили четырех итальянских журналистов

Об этом сообщает в ночь на субботу итальянское агентство Ansa со ссылкой на МИД Италии.

Как сообщает министерство, итальянские власти следят за ситуацией с первых сообщений о похищении граждан Италии и призывают СМИ к максимальному соблюдению конфиденциальности.

"Физическая невредимость заложников является абсолютным приоритетом", - цитирует заявление РИА Новости.