Имена 100 тысяч владельцев счетов в оффшорах попали в Интернет

Произошла массовая утечка информации - стали доступны миллионы электронных писем и других документов, в основном из оффшора Британские Виргинские острова (BVI).

Как утверждается, объем информации о BVI - более 200 гигабайт, это финансовые данные "более чем за 10 лет", а также информация об "ответвлениях в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука", сообщает издание.

"Утечка потенциально может спровоцировать всемирное землетрясение в процветающей индустрии оффшоров", - цитирует автора Zn.ua.

По оценке бывшего старшего экономиста McKinsey, в налоговых убежищах может быть скрыто до 32 триллионов долларов.

Газета обнаружила в списке имя мошенника, который через фальшивые фирмы, зарегистрированные на BVI, занял у британских и ирландских банков рекордную сумму - 750 млн фунтов. Но есть также чиновники и состоятельные семьи из Канады, США, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда и бывших коммунистических режимов. Отдельная выдержка касается президента Азербайджана и его семьи.

Среди владельцев оффшорных фирм оказались "американские стоматологи, сельский средний класс Греции, аферисты с Уолл-стрит, восточноевропейские и индонезийские миллиардеры, российские чиновники, международные торговцы оружием, а также компания, которую подозревают в том, что она является прикрытием для иранской ядерной программы" .