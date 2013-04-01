Россия не поможет своим гражданам, потерявшим деньги на Кипре

Россия не будет предпринимать каких-то чрезвычайных мер для помощи своим гражданам, которые могли потерять деньги вследствие финансового кризиса на Кипре.

Об этом в воскресенье заявил российский вице-премьер Игорь Шувалов. Он добавил, что Москва рассмотрит лишь жалобы от компаний с государственным участием, - информирует Радио Свобода.

Международный план спасения Кипра от дефолта предусматривает, что владельцы депозитов объемом свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus могут потерять более 60% своих средств.