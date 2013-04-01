Россия не поможет своим гражданам, потерявшим деньги на Кипре
07:34, 01 апреля 2013Мир
3220
РФ рассмотрит лишь жалобы компаний с государственным участием.
Игорь Шувалов сделал заявление
Россия не будет предпринимать каких-то чрезвычайных мер для помощи своим гражданам, которые могли потерять деньги вследствие финансового кризиса на Кипре.
Об этом в воскресенье заявил российский вице-премьер Игорь Шувалов. Он добавил, что Москва рассмотрит лишь жалобы от компаний с государственным участием, - информирует Радио Свобода.
Международный план спасения Кипра от дефолта предусматривает, что владельцы депозитов объемом свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus могут потерять более 60% своих средств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter