Кипрские вкладчики могут потерять от 30 до 60% суммы депозита

Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке Кипра Bank of Cyprus составит до 30%, сообщает Кипрское агентство новостей со ссылкой на источники в правительстве по итогам экстренного заседания Еврогруппы.

"Стрижка" не затронет депозиты на сумму менее 100 тысяч евро, которые гарантированы в соответствии с европейским законодательством, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что незастрахованные депозиты объемом свыше 100 тысяч евро во втором крупнейшем банке Кипра Laiki bank, который будет разделен в рамках антикризисных мер, будут заморожены на период реструктуризации и ликвидации кредитного института, которая может занять годы, рассказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с ситуацией.

"Они будут заморожены. Потери по ним могут составить минимум 60%", — сказал собеседник агентства. Заморожены, помимо незастрахованных депозитов, будут и средства держателей его облигаций.

Еврогруппа в ночь на понедельник согласовала основные элементы программы финансовой поддержки Кипра. Она предусматривает, что Laiki будет разделен на "хороший" и "плохой" банки с последующей ликвидацией последнего. Хорошие активы Laiki перейдут крупнейшему, также проблемному, банку страны Bank of Cyprus (BoC), который будет сохранен.

Частичные потери могут понести держатели депозитов BoC в размере более 100 тысяч евро. "Только незащищенные депозиты в BoC останутся замороженными до завершения рекапитализации и также могут впоследствии принести надлежащий вклад (в поддержку банка — ред.)", — говорится в заявлении Еврогруппы.