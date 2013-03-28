Литва предлагает Черногории помочь с евроинтеграцией

Как сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Литвы, об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Литвы Витаутаса Лескевичюса с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Черногории Игорем Лукой сегодня в Подгорице.

“Литовский дипломат представил проект меморандума о сотрудничестве в сфере европейской интеграции, который фокусируется на специфических сферах партнерства, представителям Черногории. Обе стороны согласились подписать совместный меморандум до начала литовского президентства в Совете ЕС”, - сказано в сообщении.

В.Лескевичюс также выразил надежду, что ЕС и Черногория смогут еще в первом полугодии начать переговоры по двум разделам будущего соглашения о вступлении в ЕС, которые касаются судебной системы и вопросов юстиции, свободы и безопасности.