Возле парламента Кипра больше тысячи школьников скандируют «Смерть Меркель»

Массовая демонстрация школьников против политики "тройки"международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) проходит возле здания парламента Кипра.

"Тройка" - вон с Кипра!", "Народ, проснись, у тебя пьют кровь!", "Смерть Меркель" - скандируют не мене полутора тысячи школьников. "Тройка"доведет нас до того, что у нас не будет будущего. Мы не сможем найти работу", - сказал РИА Новости ученик одной из школ Никосии Иаковос.

"Наши родители уже сейчас находятся под угрозой увольнения", - сказала школьница София.

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Кипрское правительство согласилось на план кредитной поддержки ЕС, который предполагает санацию банковской системы - ведущего сектора экономики. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в ночь на понедельник снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. По условиям соглашения, второй крупнейший банк Кипра Laiki Bank будет реструктуризован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие"активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.