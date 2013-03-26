Fitch понизило рейтинги кипрских банков до дефолтных уровней

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги двух крупнейших банков Кипра до дефолтных уровней на фоне достигнутого в понедельник соглашения между властями страны и Еврогруппой по финансовой помощи, сообщается в пресс-релизе Fitch, передает РИА Новости.

В частности, агентство ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Cyprus Popular Bank (Laiki) до "D" (дефолта) с "В", Bank of Cyprus — до "RD" (ограниченного дефолта) с "В".

Рейтинг Hellenic Bank "В" был сохранен в списке на пересмотр в сторону понижения.