Экс-министр: Россия не станет покупать кипрские активы

Так считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Финансовые учреждения имеют неизвестную цену, скорее всего, такой цены уже нет. Потому что любой ажиотаж и отток из этих банков после их открытия уже создает большие риски для этих финансовых институтов, а некоторые из них уже имеют отрицательный капитал, из этого пакета будет капитализация осуществляться. С месторождениями и телекомами у меня беспокойство, что за три-пять дней такие вопросы не решить", - сказал Кудрин в телеинтервью.

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Он пояснил, что у России нет достоверной оценки этих активов с учетом того, что произойдет на следующей недели после окончания банковских каникул, когда не осуществлялись операции на Кипре.

"Поэтому сегодня согласиться на какую-то поддержку, не зная точной информации о стоимости этих активов или их будущем - это рискованный шаг, и я думаю, Россия на него вряд ли пойдет", - цитирует РИА Новости.