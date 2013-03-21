СМИ: Медведев возмутился, что Европа не сообщила России план спасения Кипра

Медведев назвал планы ЕС по спасению Кипра «мягко говоря странными... абсурдными... бессмысленными», пишет Тиждень.ua со ссылкой на The EUobserver.

«Ситуация непредсказуема и противоречива. Ее (модель спасения) меняли уже несколько раз. Сегодня я зашел в Интернет и увидел другой план В, или С, или любой другой план», - заявил Медведев.

Он упрекнул институты ЕС за неспособность должным образом сообщить о своем решении Москве.

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Медведев процитировал неназванных российских «евроскептиков», которые говорят: «Кризис евро укрепил идеи, что в 21-м веке Европа находится в упадке... что европейский проект оказался слишком громоздким».

В свою очередь Баррозу сообщил Медведеву, что ЕС не смог бы сообщить Россию, даже если бы хотел.

«Что касается выводов последней Еврогруппы (министров финансов, которые разрабатывали план), Россию не проинформировали потому, почему не проинформировали и правительства Европы. Давайте говорить об этой проблеме совершенно открыто и честно. Перед встречей Еврогруппы не было предварительного решения. На заседании группа пришла к выводу, мне кажется, ближе к утру субботы, и решение стало результатом компромисса», - сказал он.

«Я не верю в идею упадка Европы. Европейский союз сильнее, чем сегодня модно говорить», - добавил Баррозу.