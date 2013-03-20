Кипр хочет спастись от дефолта с помощью российских денег

Ранее Москва уже заняла Кипру 2,5 миллиарда евро, но чтобы избежать дефолта из-за долгового и бюджетного кризиса островная страна нуждается в дополнительной помощи, пишет Радио Свобода.

Россия выступает против налога на депозиты, которого требовали международные кредиторы, ибо он затрагивает интересы широкого круга российских богачей, хранящих свои сбережения на Кипре.

Сегодня кипрский парламент соберется на экстренное заседание.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, парламент Кипра отказался вводить одноразовый налог на депозиты.

Предложенный законопроект предусматривал списание 6,75% по депозитам, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% из более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков.

С помощью этих меры Кипр должен был привлечь в бюджет дополнительные 5 миллиардов 800 миллионов евро. При таких условиях ЕС и МВФ соглашались предоставить стране 10 млрд евро займа.