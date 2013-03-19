Парламент Кипра отказался вводить налог на депозиты

Сессию парламента транслирует кипрское государственное телевидение.

Предложенный законопроект предполагал списать 6,75% депозитов, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% с более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков и поставило под угрозу существование финансовой системы Кипра.

РИА Новости