Парламент Кипра отказался вводить налог на депозиты
20:24, 19 марта 2013Мир
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Парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога".
Парламент Кипра отклонил законопроект
Сессию парламента транслирует кипрское государственное телевидение.
Предложенный законопроект предполагал списать 6,75% депозитов, на которых находится 20-100 тысяч евро, и 9,9% с более крупных вкладов. Предварительное решение о списании было принято правительством по настоянию кредиторов ЕС, однако вызвало панику среди вкладчиков и поставило под угрозу существование финансовой системы Кипра.
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