В Германии думают, что Кипр сам себе создал большие проблемы

Парламент Кипра во вторник отклонил требование министров финансов стран еврозоны ввести налог на депозиты, который был главным условием для получения средств на спасение экономики страны.

"Кипрские банки закрыты. Оба крупнейших кипрских банка живут исключительно за счет экстренной финансовой помощи со стороны Центробанка. А ЕЦБ ясно дал понять: если не будет принята программа по спасению кипрской экономики, тогда эта помощь не будет продолжена. И кто-то должен это объяснить Кипру", - сказал Шойбле в эфире телеканала ZDF, добавив, что без помощи со стороны ЕЦБ обоим крупнейшим кипрским банкам грозит банкротство.

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При этом министр финансов Германии, которая является крупнейшей страной-донором еврозоны, напомнил, что Никосия сама обратилась к европейским кредиторам за помощью. Он также подчеркнул, что вина за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Кипре.

"Это не приведет к тому, что мы примем решение, которое совершенно не имеет смысла. Это рыночная модель, которая не является успешной. Кипр живет с банковским сектором с низкими налогами, которые полностью покрыты. С низкими налогами, благоприятным правовым режимом. И со всем этим Кипр является банкротом. И в этом не виноват никто, кроме Кипра", - цитирует РИА Новости.

Как ожидается, переговоры о финансовом будущем Кипра продолжатся сегодня. Президент Никос Анастасиадис созывает экстренный совет лидеров партий. Вчера по его инициативе состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ожидаются также новые переговоры Анастасиадиса с канцлером Германии Ангелой Меркель.