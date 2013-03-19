Сирийская оппозиция избрала главу нового правительства

На проходящей в понедельник и вторник в Стамбуле встрече представителей внешней оппозиции Сирии, объединенных в Нацкоалицию, стоял вопрос о выборе главы "переходного правительства". По информации телекомпании CNN-Turk, претендентами на пост премьера были 12 человек.

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Хитто набрал 35 из 48 голосов, сообщает РИА Новости.

По данным Франс Пресс, Хитто - специалист по коммуникационным технологиями, долго прожил в США.