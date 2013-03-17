Пентагон заявляет, что изменения в ЕвроПРО не связаны с Россией

Об этом заявил представитель министерства обороны США Джордж Литтл.

Согласно озвученному в пятницу заявлению главы Пентагона Чака Хейгела, США проводят реструктуризацию размещения ракет-перехватчиков SM-3 IIB, предусмотренных для плана поэтапного создания системы ПРО в Европе, пишет РИА "Новости".

Задачей этой программы было усиление степени защищенности территории США от ракетных угроз с Ближнего Востока, однако реализация данной программы отложена, как минимум, до 2022 года из-за урезания бюджетного финансирования. В связи с этой задержкой Пентагон принял решение перебросить средства, запланированные на программу размещения SM-3 IIB в Польше, на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на территории США и разработку новейших видов наземных перехватчиков и новых версий SM-3.

"Решения по системе противоракетной обороны, которые объявил министр Хейгел, никак не связаны с Россией", — цитирует газета New York Times слова официального представителя Пентагона Джорджа Литтла.

Между тем, американская сторона дала понять, что США сосредоточены на задаче обеспечения противоракетной обороны в Европе. "Мы по-прежнему абсолютно привержены ЕвроПРО, это не из-за России, а из-за Ирана", — сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США.