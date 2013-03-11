В китайских банках нашли многомиллионные счета на имя Ким Чен Ына

Власти США и Южной Кореи обнаружили в нескольких китайских банках многомиллионные счета, открытые, предположительно, на имя лидера КНДР Ким Чен Ына еще во времена правления его отца, сообщают РИА Новости по информации газеты "Чосон Ильбо".

"Нам удалось установить имена держателей и номера счетов, некоторые из них были открыты еще во времена правления Ким Чен Ира", - рассказал источник, близкий к расследованию.

Несмотря на принятые ООН экономические санкции, направленные против Северной Кореи, счета по-прежнему остаются действующими. Как отмечает издание, хотя власти Китая поддержали санкции против КНДР, наложенные после ядерного испытания, они не спешат замораживать счета.

При этом, как отмечает "Чосон Ильбо", закрытие счетов могло бы нанести еще более серьезный удар по КНДР, чем замораживание в 2005 году счета Ким Чен Ира в Banco Delta Asia на сумму в 25 миллионов долларов. Предположительно, сумма на северокорейских счетах в китайских банках значительно больше.

В настоящее время против КНДР действует ряд экономических санкций. Новый пакет мер был принят 12 февраля в ответ на проведение Северной Кореей ядерных испытаний. При этом КНДР ссылается на необходимость сдерживания агрессии со стороны США и обещает наращивать ядерный и ракетный потенциал вопреки санкциям. Резолюция с новыми санкциями против Пхеньяна - уже четвертая по счету - позволяет блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов.