В Кении на выборах победил обвиняемый в преступлениях против человечности кандидат

Об этом по итогам предварительной обработки данных заявили в избирательной комиссии страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, 51-летний У.Кениата, которого Международный уголовный суд обвиняет в преступлениях против человечности, получил 6,17 млн голосов.

4 марта в Кении прошли президентские выборы. Всего на 32 тыс. избирательных участков были зарегистрированы 14,3 млн человек, обладающих правом голоса. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% в целом и не менее 25% голосов более чем в половине из 47 округов страны.