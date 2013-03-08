Президент Южной Кореи призвала войска перейти в повышенную боевую готовность
17:10, 08 марта 2013Мир
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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала в пятницу войска Южной Кореи и США ввести повышенную боевую готовность в связи с "провокациями со стороны Северной Кореи".
Пак Кин Хе призвала армию активизироваться / Фото: world.kbs.co.kr
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на сообщение канцелярии южнокорейского президента.
Так южнокорейское руководство отреагировало на заявление властей КНДР о разрыве всех соглашений о ненападении с Южной Кореей, которое, в свою очередь, было сделано в ответ на принятие Совбезом ООН резолюции, расширяющей санкции в отношении КНДР за ядерные испытания.
Как сообщается, Пхеньян отменяет все соглашения о ненападении, а также совместное заявление (участников шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Кореи) о денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее в Сеуле заявили, что, если КНДР нанесет ядерный удар по Южной Корее, то действующий в Пхеньяне режим исчезнет с лица Земли.
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