КНДР разорвала пакт о ненападении с Южной Кореей

Официальный Пхеньян объявил об этом после того, как Совет безопасности ООН принял новые санкции против КНДР - в ответ на третье ядерное испытание, проведенное 12 февраля, сообщает Радио Свобода.

Комитет КНДР по мирному воссоединению Кореи заявил, что Север отменяет «все договоры о ненападении» с Южной Кореей, поддерживаемой США. КНДР также заявляет, что линия экстренной связи с Сеулом будет перерезана.

Северная Корея угрожает предупредительным ядерным ударом по США. Белый дом выразил убеждение, что США могут защитить себя от баллистических ракет КНДР.