КНДР разорвала пакт о ненападении с Южной Кореей
11:18, 08 марта 2013Мир
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Северная Корея отменяет пакт о ненападении с Южной Кореей.
КНДР отреагировала на новые санкции ООН / Фото: Peacekeeper.ru
Официальный Пхеньян объявил об этом после того, как Совет безопасности ООН принял новые санкции против КНДР - в ответ на третье ядерное испытание, проведенное 12 февраля, сообщает Радио Свобода.
Комитет КНДР по мирному воссоединению Кореи заявил, что Север отменяет «все договоры о ненападении» с Южной Кореей, поддерживаемой США. КНДР также заявляет, что линия экстренной связи с Сеулом будет перерезана.
Северная Корея угрожает предупредительным ядерным ударом по США. Белый дом выразил убеждение, что США могут защитить себя от баллистических ракет КНДР.
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