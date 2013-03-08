В парламенте Китая насчитали более 30 долларовых миллиардеров

К такому выводу пришла Financial Times, изучив рейтинг богатых китайцев, составленный в 2013 году журналом Hurun Report, пишет Лента.ру.

По подсчетам, еще 52 миллиардера входят в Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК) - совещательный орган при руководстве КНР.

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Самым богатым депутатом считают Цунг Цинхоу, основавшего концерн Hangzhou Wahaha Group, который производит прохладительные напитки. Состояние семьи Цунга оценивается в 13 миллиардов долларов США.

Самым богатым в НПКСК назвали сына богатейшего человека Азии Ли Кашина Виктора Ли, состояние которого оценено в 32 миллиарда долларов.

Как полагают, данные рейтинга Hurun могут быть неполными, так как богатые китайцы не склонны афишировать реальные объемы своей собственности.

Основатель и руководитель Hurun Руперт Хогеверф еще в 2012 году предполагал, что от внимания его издания ускользает каждый второй китайский миллиардер.