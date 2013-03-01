Азия опередила Северную Америку по количеству миллиардеров

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного китайским журналом ”Хужунь” (аналог ”Форбса”), сообщает ИТАР-ТАСС.

По его данным, больше всего супербогачей - 608 человек - зафиксировано в Азии. По этому показателю данный регион впервые обошел Северную Америку, где проживает 440 миллиардеров. В Европе - 324.

Самым богатым человеком на планете назван мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим с личным состоянием 66 млрд долларов. На втором месте - американский инвестор Уоррен Баффет (58 млрд). Следом идут испанец Амансио Ортега (55 млрд), владеющий сетью магазинов одежды марки Zara, и выпавший из тройки основатель ”Майкрософт” Билл Гейтс (54 млрд).

В десятку лидеров попал богатейший человек Азии 85-летний гонконгский магнат Ли Ка-Шин, занявший седьмую позицию в списке. В его ”кармане” - 32 млрд долларов.

В материковом Китае самым состоятельным бизнесменом с показателем 13 млрд долларов остается Цзун Цинхоу - владелец компании по выпуску прохладительных напитков ”Вахаха”.

В целом в КНР ”армия” миллиардеров достигла 317 человек, уступая только США (409 человек). На третьем месте - Россия, где число супербогачей, по версии журнала, составляет 88 человек, а их совокупное состояние - 368 млрд долларов.

Москва названа ”мировой столицей” миллиардеров. В российской столице таковых насчитывается 76 человек, утверждают авторы исследования. На вторую и третью позиции они поставили Нью-Йорк (70) и Гонконг (54), за которыми следуют Пекин и Лондон. Большинство имен в списке богачей, особенно представителей Азии, так или иначе связаны с сектором недвижимости.

В то же время авторы доклада взялись предположить, что реальное число миллиардеров на планете может доходить до 4 тысяч человек, поскольку существует категория ”подпольных” супербогачей, которые стремятся не афишировать себя и свой капитал.