На похороны Чавеса приедут президенты 22 стран

Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа, передает РИА «Новости».

По словам Э.Хауа, Венесуэла уже получила 42 соболезнования от руководителей других стран, в 16 государствах объявлен траур в связи со смертью У.Чавеса, 10 международных организаций заявили о своей солидарности с венесуэльским народом в эту трудную минуту.

Э.Хауа отметил, что У.Чавес "умер непобежденным", благодаря верности своего народа. "Они не смогли победить его на выборах, не смогли убить его, Чавес умер президентом, главнокомандующим боливарианской революцией, умер лидером народа", - приводят слова Э.Хауа местные СМИ.

Тело У.Чавеса положили в гроб в зеленой военной форме и черном галстуке. На голове "команданте" его бессменный красный берет десантника. Гроб накрыт стеклянной крышкой, чтобы прощающиеся могли в последний раз увидеть своего президента.

Делать фотографии гроба строго запрещено, как и входить в траурный зал Военной академии с пакетами и сумками. Э.Хауа уже извинился перед тысячами людей, которые собрались в районе академии, за непредвиденные трудности с проходом внутрь помещения. По его словам, власти никогда не планировали такой церемонии, поэтому возникли определенные логистические проблемы.