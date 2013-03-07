Журналистов возмутила скрытность Белого дома

Белый дом счел нужным сообщить журналистам пула Барака Обамы только одну подробность об ужине президента США с сенаторами-республиканцами.

"Белый дом сообщил, что президент заплатил за ужин", - говорится в разосланном пресс-службой Обамы сообщении пула, передает РИА Новости.

О намерении Обамы поужинать с политическими оппонентами Белый дом сообщил в среду утром, не приведя подробностей. Представители администрации на условиях анонимности, впрочем, заявили представителям СМИ, что главной темой застольной беседы станут меры по минимизации последствий секвестра - автоматического сокращения бюджетных расходов.

"Белый дом ведет себя так, как будто подробности этого ужина - государственная тайна. Он не намерен сообщать, кто из сенаторов приглашен, кто пришел, кто платил (позднее эту информацию пресс-служба обнародовала) и где именно в отеле Jefferson они ужинали", - возмутился один из журналистов, сопровождавших Обаму до отеля.

Позднее журналисты сообщили, что видели нескольких сенаторов, в том числе Джона Маккейна, прошедшего с очень довольным видом. Тем не менее, скрытность Белого дома наверняка вызовет бурю возмущения. Недавно корреспонденты пула уже устроили пресс-секретарю Обамы Джею Карни настоящий разнос, обвинив его в том, что им не дают возможность должным образом освещать деятельность президента.