В Белом доме не хотят звонить лидеру КНДР

Пятикратный чемпион НБА в составе "Детройта"и "Чикаго"Деннис Родман в начале марта посетил КНДР. После возвращения в США баскетболист рассказал американским СМИ, что Ким Чен Ын готов к диалогу с Обамой и ждет, что американский президент позвонит ему. Ранее госдепартамент США отмежевался от поездки баскетболиста в Северную Корею, заявив, что спортсмен поехал в Пхеньян как частное лицо, сообщают РИА Новости.

"У США есть прямые каналы связи с КНДР, и именно этими прямыми каналами мы пользуемся... Вместо того чтобы тратить деньги на спортивные мероприятия с участием звезд и развлекать представителей элит, северокорейский режим должен подумать об улучшении жизни простого народа, который голодает, лишен основных прав и несвободен", - сказал Карни на брифинге в понедельник.

Он вновь заявил, что руководство КНДР совершает провокационные шаги, проводя ядерные испытания и запуски ракет.