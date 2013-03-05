Депутат Госдумы обратился к Лукашенко с официальным запросом

Об этом сообщает портал «Хартия’97».

«Поводом для обращения депутата Госдумы послужило то, что в начале февраля 2013 года сразу несколько СМИ сразу в трех странах – Беларуси, России и Украины – сообщили, что российский бизнесмен Д.Мазепин будет вице-премьером республики Беларусь по энергетическим вопросам», - отмечает интернет-издание.

Как сообщал УНИАН, Д.Мазепин и подконтрольная ему холдинговая компания «Уралхим» организуют долгосрочный льготный кредит для Беларуси в размере 3 млрд долл. Причем, кредитором якобы выступит российский «Сбербанк», а гарантом возврата льготного долгосрочного кредита – бельгийская финансовая компания Fortis, которая считается связанной с другим известным российским бизнесменом и политиком, членом Совета Федерации России от Дагестана Сулейманом Керимовым.

В Администрации Президента Беларуси и в правительстве Беларуси тогда не смогли официально ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В 2002-2003 гг. Д.Мазепин занимал должность президента компании "Сибур". С 2007 года является председателем Совета директоров химической компании "Уралхим".

Компания Fortis основана в 1990 году и занимается банковским и страховым делом, а также управлением капиталовложениями в странах Бенилюкса. В 2008 году реструктурирована и ее бельгийское подразделение включено в состав финансовой группы BNP Paribas.