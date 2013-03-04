В Ватикане начинаются консультации по кандидатуре нового Папы
08:00, 04 марта 2013Мир
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В Ватикане сегодня начинаются консультации по кандидатуре нового Папы Римского.
В Ватикане начинаются консультации / Фото : goodlanding.ru
Кардиналам предстоит пока лишь обсудить общее состояние католической церкви и определить задачи, которые стоят перед предстоятелем, отмечает Эхо Москвы.
Затем они выберут кандидатов, назначат дату голосования. Оно состоится не позднее 15 марта, победитель должен набрать 2/3 голосов конклакава из кардиналов не старше 80 лет, которые имеют право на голосование.
Как известно, папа Бенедикт XVI официально сложил с себя полномочия из-за нехватки сил в последний день февраля. Это первый случай отречения от престола католической церкви за несколько сот лет.
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