В Ватикане начинаются консультации по кандидатуре нового Папы

Кардиналам предстоит пока лишь обсудить общее состояние католической церкви и определить задачи, которые стоят перед предстоятелем, отмечает Эхо Москвы.

Затем они выберут кандидатов, назначат дату голосования. Оно состоится не позднее 15 марта, победитель должен набрать 2/3 голосов конклакава из кардиналов не старше 80 лет, которые имеют право на голосование.

Как известно, папа Бенедикт XVI официально сложил с себя полномочия из-за нехватки сил в последний день февраля. Это первый случай отречения от престола католической церкви за несколько сот лет.