В Сирии в боях за полицейскую академию погибли 2 сотни человек

В боях за полицейскую академию в провинции Алеппо - один из последних оплотов сторонников Башара Асада - за неделю погибли, по данным наблюдателей, около 200 человек (как из правительственных войск, так и из числа повстанцев).

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Только в воскресенье, 3 марта, повстанцы убили 34 военных. Всего за неделю столкновений погибли как минимум 120 военных. При этом источник в полиции рассказал AFP о 300 погибших повстанцах и 40 охранниках. По его словам, большая часть академии оказалась в руках оппозиции.

По данным агентства, основную часть здания повстанцы захватили на рассвете 3 марта.

Помимо полицейской академии в провинции Алеппо, повстанцы также захватили тюрьму в районе города Ракка и артиллерийский батальон неподалеку от линии перемирия с Израилем, отмечает lenta.ru.

Вооруженное противостояние повстанцев и сторонников президента Башара Асада продолжается в Сирии с весны 2011 года. Летом 2012 года оно было признано гражданской войной. По данным ООН, за два года жертвами столкновений стали более 70 тысяч человек.