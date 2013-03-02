Госдеп США готов оказывать максимальную помощь Украине

В этом контексте правительство США тесно сотрудничает со своими коллегами из Европейского Союза. Об этом заявил второй заместитель государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томас Малия в интервью «Голосу Америки».

Как отметил Т.Малия, «главным фокусом нашей дискуссии на минувшей неделе было обсуждение усилий Украины по выполнению взятых на себя обязательств относительно внедрения верховенства права и других демократических стандартов. Это что-то, чего мы хотим помочь Украине достичь, мы хотим, чтобы Украина была успешной и сближалась с Европой и Соединенными Штатами относительно внедрения правовых и политических стандартов. Мы вели дискуссию вокруг нарушений на выборах в октябре, которые, по нашему мнению и мнению других обозревателей, были шагом назад для Украины. Мы также обсудили препятствия в наших отношениях, а именно политически мотивированные преследования представителей предыдущего правительства Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Это значительно омрачает наши взаимоотношения».

Т.Малия отмечает, что Соединенные Штаты оказывают консультативную помощь Украине, и готовы продолжать это делать. Однако, в то же время, стороны имеют и расхождения: «У нас сложные отношения. В некоторых вопросах мы работаем очень тесно, в других случаях мы имеем противоположные позиции. Мы будем продолжать побуждать наших украинских друзей выполнять законы, собственные законы, как также выполнять те обязательства, которые они взяли на себя перед международным сообществом».

На вопрос о возможных изменениях в украинско-американских отношениях в связи с приходом Джона Кэрри на должность государственного секретаря США, Т.Малия отметил, что политика США останется неизменной. В то же время, по его словам, бывший председатель комитета по заграничным отношениям Д.Кэрри хорошо знает Украину: «Сенатор Кэрри очень опытный в международной политике. Он хорошо знает Украину, он был соавтором последней критической резолюции по Украине, я ожидаю, что он принесет этот опыт и знание на новую позицию, и мы ожидаем тесной работы с ним в формировании политики относительно Украины».

В ответ на просьбу прокомментировать возможность введения санкций в отношении украинских должностных лиц, задействованных в политических преследованиях и нарушениях прав человека, Т.Малия пояснил, что правительство США использует для этого существующие законы: «Наши существующие законы дают нам возможность налагать визовые ограничения для въезда в США на лиц, которых мы считаем задействованными в грубых нарушениях прав человека или других преступлениях. И мы это делаем. Есть украинцы, которые не могут прибыть в США. Я не вижу необходимости вводить новые законы в этом направлении. И мы ищем пути решения тех проблем, которые омрачают наши отношения, и я надеюсь, украинское правительство будет двигаться в этом направлении».