Экзит-полы не ответили на вопрос, выиграл ли Берлускони выборы
22:26, 25 февраля 2013Мир
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На выборах в парламент Италии, которые завершились сегодня, экзит-полы не показали четкого преимущества какой-либо из главных политических сил-соперников.
Берлускони проигрывает в нижней палате парламента, но выигрывает в верхней
По этим предварительным данным, в нижней Палате депутатов левоцентристская коалиция «Италия. Общее благо» во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани получает примерно на 5,5% больше, чем властная правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Народ свободы», бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, пишет Радио Свобода.
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На выборах же в Сенат, верхнюю палату парламента, блок Берлускони, по данным экзит-полов, получает примерно 2% преимущества над коалицией Берсани.
В Италии обе палаты парламента имеют почти одинаковые полномочия.
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