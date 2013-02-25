Экзит-полы не ответили на вопрос, выиграл ли Берлускони выборы

По этим предварительным данным, в нижней Палате депутатов левоцентристская коалиция «Италия. Общее благо» во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани получает примерно на 5,5% больше, чем властная правоцентристская коалиция во главе с лидером партии «Народ свободы», бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, пишет Радио Свобода.

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На выборах же в Сенат, верхнюю палату парламента, блок Берлускони, по данным экзит-полов, получает примерно 2% преимущества над коалицией Берсани.

В Италии обе палаты парламента имеют почти одинаковые полномочия.