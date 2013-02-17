Берлускони пообещал напиться, если нынешний премьер проиграет выборы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, возглавляющий предвыборный блок правых сил, пообещал напиться, если глава правительства Марио Монти и его союзники-центристы проиграют на февральских парламентских выборах и не смогут провести своих представителей в палату депутатов.

Как передает РИА Новости, об этом экс-премьер сказал, выступая в воскресенье на предвыборном мероприятии в Турине.

«Если Монти, Фини и Казини останутся за пределами палаты депутатов, я напьюсь. Уверен, что нам уже пора ставить игристое в холодильник. Есть возможность, что через несколько дней я впервые напьюсь», - подчеркнул С.Берлускони.

«Берлускони уже пьян всеми теми глупостями, которые он сам наговорил», - заявил в этой связи председатель палаты депутатов Джанфранко Фини.

Несмотря на то, что М.Монти не является главным соперником С.Берлускони на предстоящих парламентских выборах, именно он стал одной из основных мишеней в его предвыборной кампании. Накануне С.Берлускони назвал своего преемника на посту премьер-министра «профессоришкой» и «человеком, который ничего не смыслит в экономике». В свою очередь М.Монти, выступая по телевидению, назвал С.Берлускони и его сподвижников «негодяями».

Парламентские выборы в Италии состоятся 24-25 февраля.