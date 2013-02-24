Смерть палестинца в израильской тюрьме вызвала волну протестов

К манифестациям присоединились и палестинские заключенные в тюрьмах Израиля - около 4,5 тысяч человек отказались от приема пищи, сообщаетИТАР-ТАСС.

В связи с волнениями Армия обороны Израиля и Управление тюрем приведены в состояние повышенной готовности. В районе Хеврона сотни манифестантов забрасывают камнями израильские патрули и блокпосты, а к военной тюрьме "Офер" под Рамаллой прибывают десятки демонстрантов. Беспорядки отмечены и в других районах на Западном берегу Иордана. В ответ военнослужащие применяют спецсредства для разгона толпы. Сообщается об одном пострадавшем.

Акции солидарности с палестинскими заключенными проходят на Западном берегу уже несколько дней. Однако ситуация резко обострилась после сообщений о гибели в субботу в тюрьме "Мегидо" 30-летнего палестинца, задержанного за метание камней в израильские машины. По предварительной версии израильских властей, причиной его смерти стал сердечный приступ. Однако этот инцидент вызвал недоверие палестинской стороны. В связи с этим сегодня в следственной тюрьме "Абу-Кабир" будет проведено вскрытие тела в присутствии палестинских патологоанатомов и адвокатов погибшего.

Тем временем бывший министр обороны Израиля, депутат от партии "Авода" Биньямин Бен-Элиэзер предупредил, что ситуация "близка к третьей интифаде" (палестинскому восстанию). В связи с этим он призвал правительство возобновить мирные переговоры с палестинской стороной.

Со своей стороны, один из руководителей движения ФАТХ Джибриль Раджуб заявил, что "правые Израиля не втянут палестинцев в третью интифаду". В эфире израильского радио он подчеркнул, что палестинцы не станут инициаторами третьей интифады, но "реальность будут диктовать экстремистские элементы с обеих сторон конфликта".