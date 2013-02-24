Последние «Сумерки» стали триумфаторами анти-Оскара
12:41, 24 февраля 2013Мир
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В Лос-Анджелесе назвали имена обладателей антипремии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа.
"Сумерки" получили 7 "Золотых малин"
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», абсолютным лидером стал заключительный фильм вампирской саги «Сумерки». Он был выдвинут в 10 номинациях. В итоге получил лишь семь, в том числе «Худший фильм», «Худшая актриса» и «Худший режиссер».
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Антинаграду за худшую мужскую роль получил Адам Сэндлер за роль в фильме «Папа, досвидос». Этот же фильм был награжден и за худший сценарий.
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