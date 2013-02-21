В Госдуме РФ заявляют, что США не готовы к диалогу по усыновленным детям

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что отказ посла США Майкла Макфола выступить перед российскими депутатами по проблеме усыновленных детей говорит о неготовности американской стороны серьезно обсуждать этот вопрос.

"Отказавшись прийти в Госдуму на обсуждение гибели наших детей, посол США показал, что они не готовы к серьезному диалогу по этой проблеме", - написал Пушков в четверг в Twitter, сообщает РИА Новости.

Накануне председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина пригласила на заседание комитета посла США для предоставления информации по проблеме усыновленных российских детей. По ее словам, известие о новом случае гибели в США ребенка из России Максима Кузьмина подтвердило тезис о том, что американские власти сознательно скрывают от Москвы информацию о фактах насилия над российскими детьми, усыновленными в США.

В среду пресс-секретарь посольства Джозеф Крузич сообщил, что Макфол не придет в Госдуму. Дипломат направил письмо депутатам, в котором сказал, что не может выступить в Госдуме, и предложил встретиться в частном порядке; члены комитета направили ему ответ, в котором отмечают, что хотели бы видеть его в стенах парламента и услышать официальную позицию.