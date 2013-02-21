В Госдуме РФ заявляют, что США не готовы к диалогу по усыновленным детям
США не готовы к диалогу по усыновленным детям, заявил председатель комитета Госдумы РФ.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что отказ посла США Майкла Макфола выступить перед российскими депутатами по проблеме усыновленных детей говорит о неготовности американской стороны серьезно обсуждать этот вопрос.
"Отказавшись прийти в Госдуму на обсуждение гибели наших детей, посол США показал, что они не готовы к серьезному диалогу по этой проблеме", - написал Пушков в четверг в Twitter, сообщает РИА Новости.
Накануне председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина пригласила на заседание комитета посла США для предоставления информации по проблеме усыновленных российских детей. По ее словам, известие о новом случае гибели в США ребенка из России Максима Кузьмина подтвердило тезис о том, что американские власти сознательно скрывают от Москвы информацию о фактах насилия над российскими детьми, усыновленными в США.
В среду пресс-секретарь посольства Джозеф Крузич сообщил, что Макфол не придет в Госдуму. Дипломат направил письмо депутатам, в котором сказал, что не может выступить в Госдуме, и предложил встретиться в частном порядке; члены комитета направили ему ответ, в котором отмечают, что хотели бы видеть его в стенах парламента и услышать официальную позицию.