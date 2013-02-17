НАТО согласилось не использовать авиацию для прикрытия афганских операций
13:20, 17 февраля 2013Мир
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НАТО поддерживает запрет на то, чтобы афганским силам помогала авиация альянса.
НАТО поддержало инициативу Карзая
Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джозеф Данфорд поддержал объявленный президентом Афганистана Хамидом Карзаем запрет использовать авиацию НАТО для поддержки военных операций афганских сил безопасности в населенных пунктах, пишет ВВС Украина.
По словам генерала Данфорда, силы международной коалиции могут оказывать помощь афганским войскам другими методами. Генерал добавил, что силы НАТО достигли значительного прогресса в попытках избегать жертв среди мирного населения.
Президент Карзай запретил использование авиацию НАТО через несколько дней после того, как в провинции Кунар во время ночного авиарейда погибли 10 мирных жителей, в основном женщины и дети.
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