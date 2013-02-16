Иран убеждает мир, что не намерен строить атомную бомбу

"Мы считаем, что ядерное оружие должно быть уничтожено, и мы не хотим производить ядерные бомбы, но если бы мы так не думали и решили иметь ядерное оружие, нас бы не остановила никакая сила", — цитирует Хаменеи Reuters.

Росбалт отмечает, в конце января СМИ сообщили, что Иран проинформировал Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) о планах увеличить число современных центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в городе Натанз. Объект в Натанзе регулярно посещают в рамках двустороннего соглашения инспекторы МАГАТЭ.