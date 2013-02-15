Метеоритный дождь в Челябинской области: пострадало 50 человек (фото, видео)

Около полусотни человек обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, в результате падения обломков метеорита в Челябинской области, сообщили РИА Новости в управлении информации МЧС РФ.

«Один из обломков метеорита, пролетевшего над Челябинской областью, врезался в здание цинкового завода. Людей эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет», – сообщают очевидцы.

Между тем, в социальных сетях появилась и нформация, что системы ПВО в районе станции Уржумка сбили метеорит, расколов его на две части и множество мелких осколков. Взрыв произошел на высоте около 20 километров.

Похожие данные подтверждают и дальнобойщики, ехавшие по трассе Челябинск - Уфа. Один из них рассказал, что видел шар голубого цвета, который разделился на две части. По радизвонку ему передали, что аналогичные объекты - тоже два - видели в Нижнем Тагиле, сообщает chelyabinsk.ru.

"Похоже метеорит взорвали при подлете, так как огромные осколки раскидало по Уральскому округу", - говорят местные жители.

Серьезных разрушений в Челябинске нет, власти призывают жителей сохранять спокойствие, говорится в обращении главы горадминистрации Сергея Давыдова.

"Хотел бы обратиться к жителям города: просьба сохранять спокойствие. В Челябинске серьезных разрушений нет, по крайней мере, информация об этом отсутствует", - сказал Давыдов.

Он признал, что во многих зданиях - больницах, детских садах, жилых домах - выбило стекла. "Разбитым стеклом поранены люди. Информации о жертвах нет. Радиационный фон в Челябинске в норме. Пока говорить о том, что жителям угрожает какая-то опасность, оснований нет", - отметил он.

Спасатели сообщают, что население на Урале, где в пятницу прошел метеоритный дождь, было оповещено о ЧП по SMS, сообщил Уральский региональный центр МЧС РФ в пятницу.

Как удалось узнать УНИАН от очевидцев, о предупреждениях по смс они не слышали. "Есть информация от людей из цинкового завода, что людей распустили, потому что ждут еще один метеорит - пришли стенограммы из Москвы о том, что еще прилетит. Ожидают астероид к 23.00 (21:00 по киевскому времени - ред.)", - рассказывает очевидец.

"Силы Уральского регионального центра приведены в режим "повышенная готовность", к работе привлечено 20 тысяч человек личного состава. Три воздушных судна проводят обследование местности с воздуха. Развернуты оперативные штабы", - говорится в пресс-релизе.

Метеоритный дождь кроме Челябинской области, зафиксирован в Тюменской, Свердловской областях и на северных территориях республики Казахстан, сообщило ГУМЧС по Курганской области.

"По предварительным данным, погибших и пострадавших на территории Курганской области вследствие данного явления нет... По состоянию на 08-50 (06:50 по киевскому времени - ред.), объекты падения не найдены. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении МЧС.