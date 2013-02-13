В Норвегии «новый Брейвик» угрожал взорвать парламент

Норвежская полиция задержала мужчину в возрасте около 20 лет за угрозы взорвать здание парламента, пишет Aftenposten со ссылкой на заявление заместителя главы полиции Осло Рогера Андресена (Roger Andresen). Он был арестован утром 13 февраля в своей квартире. При обыске стражи порядка обнаружили у него пуленепробиваемый жилет, газовый пистолет, а также мешок с вещами, сообщает Lenta.ru.

Правоохранительные органы начали розыски мужчины, получив наводку от водителя автобуса. Вечером 12 февраля он подслушал телефонный разговор, в котором задержанный говорил о намерении заложить бомбу в здании парламента. Полиция Осло утверждает, что у нее есть основания предполагать реальность этих угроз, несмотря на то что в тот момент обвиняемый находился, по свидетельству водителя, в нетрезвом состоянии. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, в полицию обратился пассажир, который ехал в одном автобусе с обвиняемым.

Задержанный мужчина не проживал постоянно в Осло. Он был зарегистрирован в губернии Бускеруд, расположенной на юго-востоке страны. При этом он уже попадал в поле зрения как местной, так и столичной полиции за различные правонарушения. В чем именно его обвиняли ранее, не сообщается.

Перед задержанием обвиняемого столичная полиция обыскала еще две квартиры. При этом был задержан мужчина, не имевший к делу никакого отношения. Впоследствии правоохранительные органы извинились за ошибку и отпустили его.

Кроме того, утром 13 февраля полиция усилила меры безопасности в центре вокруг парламента. На данный момент стражи порядка заявили, что ситуация находится под контролем и охрана будет снята.

Норвежские правительственные учреждения подверглись нападению в июле 2011 года, когда Андерс Брейвик заложил бомбу в центре Осло. Тогда жертвами взрыва стали восемь человек. Затем Брейвик отправился на остров Утойя, где проходили мероприятия молодежного лагеря Норвежской рабочей партии, и открыл огонь по его участникам, убив 69 человек.

Во время суда террорист объяснил, что хотел таким образом выразить своей протест против исламизации Европы в целом и Норвегии в частности. В итоге он был признан судом вменяемым и приговорен к максимальному по местным законам наказанию - 21 году тюремного заключения.