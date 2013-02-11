Сопредседатели Евро-НЕСТ осудили политическую жестокость в Грузии

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении в ответ на события в Тбилиси 8 февраля, когда Президент Михаил Саакашвили не смог обратиться с традиционным ежегодным посланием к парламенту.

“Мы с интересом и надеждой следили в прошлом октябре за первой конституционной передачей власти в Грузии через парламентские выборы. Это был сигнал эволюции страны в направлении становления современной демократией”, - отмечается в заявлении.

“Вместе с тем, политическая жестокость и использование силы против политических оппонентов не приемлемы, поскольку противоречат базовым принципам демократии и не могут быть прощены”, - продолжают К.Вигенин и Б.Тарасюк.

Они призвали власти Грузии принять необходимые меры для обеспечения надлежащего демократического функционирования государственных институтов и защиты избранных представителей в них.

Б.Тарасюк и К.Вигенин также приветствовали тот факт, что премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили осудил акты жестокости.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Президент Грузии М.Саакашвили планировал выступить с традиционным ежегодным обращением к парламенту в Национальной библиотеке, поскольку парламентское большинство ранее одобрило решение отложить его выступление на неопределенный срок.

Перед запланированным временем выступления в библиотеке, возле ее помещения началась акция протеста в том числе из числа людей, освобожденных в январе этого года в рамках масштабной амнистии как политических заключенных.

У здания библиотеки произошли столкновения, а выступление М.Саакашвили было сорвано.

1 октября 2012 года в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победил оппозиционный к М.Саакашвили блок “Грузинская мечта”, лидер которого – Б.Иванишвили – в настоящее время возглавляет правительство Грузии.