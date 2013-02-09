Саакашвили с третьей попытки обратился к народу

По словам Саакашвили, он готов на компромисс по ряду конституционных поправок — в частности, тех, которые касаются полномочий главы государства, сообщает «Новости-Грузия». Глава государства, однако, добавил, что выступает против отмены прямых президентских выборов. Кроме того, Саакашвили назвал неприемлемыми инициативы «Грузинской мечты», касающиеся судебной власти: «Исполнительная власть ни в коем случае не должна контролировать судебную», - заявил президент.

Он назвал четыре пункта для сотрудничества правительства и оппозиции: в первую очередь Грузия должна быть суверенным и независимым государством; второе: в стране должна быть конституционная демократия; третье - Грузия должна быть цивилизованной страной; и четвертое - Грузия должна быть страной, в которой люди смогут жить свободно. «Это не партийные идеи. Это национальная идея», - заявил Саакашвили.

Президент считает, что новые власти разрушают все достижения прежнего руководства Грузии, причем делают это по политическим мотивам. В частности, они "прекратили все инфраструктурные проекты".

Так, по его словам, бюджет города Батуми с приходом новых властей сократился в три раза, прекращено строительство порта Лазика, который "давал единственный шанс" для развития Западной Грузии и страны в целом. Кроме того, сообщил М.Саакашвили, "беспощадно уничтожается уже построенная Анаклия" (черноморский курорт на западе Грузии), прекращены берегоукрепительные работы, строительство гостиниц и дорог.

По словам президента, новые власти поставили под сомнение строительство железнодорожной магистрали Карс - Ахалкалаки, которая должна соединить Грузию с железнодорожной сетью Европы через территорию Турции. При этом, подчеркнул М.Саакашвили, они не имеют ничего против восстановления железной дороги на территории Абхазии, которая, по его мнению, вообще не принесет Грузии никакой экономической пользы. "Эта дорога - для России, для ее экспансии на Кавказе", - заявил он.

Президент также раскритиковал новую власть за то, что она выпустила из тюрем "сепаратистских лидеров, агентов России и экстремистов-ксенофобов". По его утверждению, в стране также разрушается "сильная система контрразведки", и Грузия "остается в беспомощном состоянии", цитирует РосБизнесКонсалтинг.

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Заметим, что Саакашвили собирался по традиции выступить в парламенте, однако депутаты отказались слушать ежегодный доклад. Как объяснил спикер Давид Усупашвили, это сделано потому, что парламентская оппозиция не приняла конституционные поправки, ограничивающие полномочий президента Грузии, в частности, лишение права распускать правительство без согласия парламента.

Выступление попытались перенести в Национальную библиотеку. Однако в итоге оно было сделано из президентской резиденции, поскольку несколько сотен сторонников "Грузинской мечты" и заключенных, амнистированных как политические, собрались у входа в библиотеку, планируя устроить Саакашвили «коридор позора» и забросать его яйцами. После появления там сторонников Саакашвили завязалась потасовка, в результате чего пострадали депутаты парламента Грузии, мэр Тбилиси Гиги Угулава, и автомашина посла Казахстана в Грузии.