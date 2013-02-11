ХАМАС запускает собственное новостное агентство

Новое агентство называется «Аль-Рай», что означает «мнение», пишет Лента.ру со ссылкой на AFP.

В штате нового агентства на данный момент 15 журналистов.

По словам Саламеха Мааруфа, главы информационного управления ХАМАСа, агентство будет находиться под контролем информационного управления властей Газы и «следовать официальному курсу правительства».

Однако в «Аль-Рай» обещают отражать и другие точки зрения, в том числе точку зрения движения ФАТХ и его лидера, главы Палестинской автономии, Махмуда Аббаса.

Как заявил Саламех Мааруф, агентство будет «важным источником информации о действиях властей, новостях и сообщениях от премьер-министра Газы Исмаила Хании». Кроме того, по словам директора, издание позволит передавать правительству Газы «жалобы и предложения».

Как отмечают СМИ, на территории Газы сейчас действует несколько новостных агентств, включая близкое к ХАМАСу агентство SAFA, основанное в 2007 году. Кроме того, под контролем ХАМАСа находится телеканал Al-Aqsa.

Официальное информагентство Палестинской автономии, WAFA, существует с 1972 года и контролируется движением ФАТХ.