Спортивного комментатора тянут в суд за «отсебятину» в эфире

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в понедельник подал в полицию заявление о клевете против комментатора телеканала "Евроспорт-2" Андрея Журанкова, сообщила Рапси адвокат фигуриста Татьяна Акимцева.

"Евгений сегодня подал заявление в отделение полиции по факту клеветы и привлечения к ответственности комментатора телеканала "Евроспорт-2"Андрея Журанкова. Он дал пояснения и представил доказательства о том, что сообщение Журанкова является ложью и клеветой", - сказала Акимцева.

В субботу Журанков во время трансляции на телеканале "Евроспорт-2"выступления мужчин на Чемпионате четырех континентов, говоря о недавно перенесенной Евгением Плющенко операции на позвоночнике, в частности, заявил, что, по его мнению, операции не было, а все утверждения об обратном являются пиар-ходом.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, состоявшемся в Загребе 23-27 января, Плющенко из-за травмы спины снялся после короткой программы. 31 января в Израиле олимпийскому чемпиону была сделана операция на позвоночнике.