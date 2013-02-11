Россия ограничила импорт мяса и субпродуктов из США

Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на импорт в РФ замороженных свинины и говядины, а также мяса индейки и кишечного сырья и субпродуктов из США, из-за наличия в них запрещенного стимулятора рактопамина, однако эти меры не приведут к нехватке этой продукции на рынке в РФ, считают эксперты, сообщают РИА Новости.

С 4 февраля Россия ограничила поставку мяса свинины и говядины из США. Россельхознадзор сообщал также о возможности введения аналогичных ограничений в отношении куриного мяса в случае выявления в поставляемой продукции рактопамина.

В конце 2012 года Россельхознадзор уведомил ветеринарные службы Канады, США, Мексики и Бразилии о необходимости с 7 декабря прошлого года производить отгрузку свинины и говядины только после предэкспортных лабораторных исследований этой продукции на наличие рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка, использующаяся в некоторых странах при откорме животных, запрещена в 160 государствах, включая страны ТС и Евросоюза. Несмотря на это, рактопамин содержится в животноводческой продукции из США, Канады, Мексики, Бразилии.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что Мексика официально подтвердила готовность выполнять российские требования по содержанию рактопамина в мясе. РФ уже согласовала с Бразилией условия поставок мяса без рактопамина, Канада также приняла требования ведомства по неиспользованию рактопамина в мясе. Ветслужба США не отреагировала на требования, выдвинутые Россельхознадзором.

Вводимые ограничения никак не повлияют на российский рынок мяса, считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Говоря о свинине, он отметил, что импортеры этой продукции могут свободно в рамках тарифных квот выбирать альтернативных поставщиков из других стран. "Напомню, что США не являются самым крупным поставщиком свинины в РФ — их доля около 12%. А так как другие крупные поставщики — Бразилия и Канада — согласились на российские требования и смогут продолжать поставки, то эти объемы будем покупать в других странах и Евросоюзе", — заявлял он агентству "Прайм".