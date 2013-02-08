Назарбаев и Путин обсудили конфликт из-за Байконура

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все вопросы, касающиеся Единого экономического пространства и Экономического союза, продвигаются. В мае 2014 года мы должны иметь уже соглашение, чтобы с 2015 года объявить о том, что мы создаём Евразийский экономический союз», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь В.Путин отметил, что в отношениях двух стран накопилось много вопросов. «Мы и встречались вроде совсем недавно, но тем не менее вопросов накопилось немало. Мы с Вами неоднократно обсуждали возникающие проблемы по телефону. Но это нормально, потому что объём нашего сотрудничества очень большой, и мне приятно отметить, что он постоянно растёт», - сказал он.

Кроме этого президенты двух стран констатировали, что эксперты двух стран и руководители соответствующих ведомств вышли на все взаимоприемлемые решения по использованию космодрома Байконур.

В документах со встречи В.Путина и Н.Назарбаева отмечается, что особое значение имеет кооперация в космической области, в частности, взаимодействие на комплексе «Байконур». В целях повышения уровня координации и оперативного решения вопросов сотрудничества в этой сфере возобновляет работу Межправкомиссия по «Байконуру». Первое заседание запланировано на март т.г.

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Как сообщал УНИАН, 22 января газета «Известия» сообщила, что МИД РФ предъявил ультиматум Казахстану в ответ на ограничение запусков ракет с космодрома «Байконур». В частности, в случае если власти Казахстана не пересмотрят свое решение, Россия грозит прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов. Список ответных мер МИД РФ содержится в официальном письме, направленном министерству иностранных дел Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что до мая 2013 года должен быть утвержден план создания Евразийского экономического союза.

Справка УНИАН. Евразийский экономический союз — планируемый к 2015 году экономический союз государств Единого экономического пространства - России, Беларуси и Казахстана.

Необходимыми условиями создания объединения, в частности, являются единые тарифы, единые технические регламенты, единая банковская система, единая валюта.