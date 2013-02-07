Экс-кандидату в президенты Беларуси сорвали презентацию книги

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, вечером 6 февраля на польском стенде ХХ Минской международной книжной выставки-ярмарки Белорусский ПЕН-центр проводил презентацию 9 из 12 книг, которые номинированы на литературную премию имени Ежи Гедройца.

Первой была представлена книга В.Некляева «Менскі раман. Аўтамат з газіроўкай. З сіропам і без».

Председатель ПЕН-центра Андрей Хаданович начал представлять В.Некляева, но в этот момент к нему подошел человек в штатском, взял за руку и предложил отойти в сторону для разговора. Человек сказал, что мероприятие не запланировано и он дает пять минут на раздумье. После этого А.Хаданович вернулся и передал слова незнакомца В.Некляеву.

В.Некляев, рассказывая о своей книге, сообщил, что это не документальный роман, а художественная проза о 60-х годах, о жизни молодых творческих людей в Минске.

После этого А.Хадановича вновь отвели в сторону. Когда В.Некляев увидел это, предложил прекратить презентацию и разойтись.

Как сообщал УНИАН, с 6 по 10 февраля проходит ХХ Минская международная книжная выставка-ярмарка «Книги Беларуси».

Украинская делегация презентует на ней национальную экспозицию, проведет День украинской книги.