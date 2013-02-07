В Крыму обнаружили редких птиц

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по окружающей природной среде, эта птица (абориген Палеарктики и реликт древнего моря Тетис) во второй половине ХХ века стала чрезвычайно редким видом на территории Украины.

По информации Украинского общества охраны птиц, во время международных синхронных учетов гусеподобных, проходивших в минувшие выходные на юге Украины, в Болгарии и Румынии, исследователи зарегистрировали 30 особей савки на озере Ярылгач.

«Регистрация савки – это чрезвычайно важное событие для Украины, поскольку является свидетельством того, что наши водно-болотные угодья по своему значению в полной мере соответствуют международному уровню», - говорит Олег Дудкин, директор Украинского общества охраны птиц.

За два дня обследований прибрежной зоны Азово-Черноморского региона от Дуная до Керченского полуострова, которая является ключевой территорией зимовки гусей в Украине, специалисты, проведя учет всех видов водных и околоводних птиц, зарегистрировали такие виды занесенные в Красную книгу, как: казарка краснозобая, баклан хохлатый и лебедь малый.

Справка УНИАН. Савка - крупный представитель семейства утиных, длина туловища которого может достигать 55 сантиметров, а вес составлять до 1 килограмма. Основными местами естественных популяций савки, служат соленые озера Средней Азии, Юго – Восточной и Восточной Европы. Единственный аборигенный представитель своего подсемейства Oxyurinae в Палеарктике. Согласно, красному списку союза охраны природы (Red List IUCN) считается исчезающим видом (Endangered, EN).