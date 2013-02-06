СМИ: Бельгийская почта выпустила «шоколадные» марки

Любители шоколада смогут с 25 марта приобрести блок из пяти марок для международной корреспонденции за 6 евро 20 сантимов. Хотя марки с шоколадным запахом выпускаются не впервые, сочетание этого вкуса и аромата стало новинкой.

"Шоколадный вкус был добавлен в клеящуюся основу марки в виде эфирных масел какао, который чувствуется при облизывании. Краска также источает аромат шоколада", - говорится в заявлении Почты, передают РИА «Новости».

На марках изображен шоколад различных форм и размеров: в гранулах, в кусочках и в виде шоколадной массы. По словам представителей Почты, было непросто добиться "правильного вкуса и запаха" горького шоколада, над которым совместно работали специалисты из Бельгии, Германии, Нидерландов и Швейцарии.

Добавки, улучшающие вкус марок, не редкость. Так, например, в Китае ранее были выпущены марки со вкусом свинины в кисло-сладком соусе, а в Германии - со вкусом мороженого.