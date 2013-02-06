Сегодня ночью таджиков стало 8 миллионов

Об этом сообщила журналистам в среду главный врач одного из столичных родительных домов Светлана Гулахмадова.

"Счастливыми родителями стали 33-летняя Майсара Шарипова и 37-летний Рахмонали Рахмонов, у которых родилась девочка весом в 2,74 килограмма, ростом в 48 сантиметров", - цитируют врача РИА "Новости".

Главврач добавила, что состояние родившейся накануне девочки, которая стала первым ребенком у этой пары, хорошее.

По подсчетам специалистов, восьмимиллионный житель Таджикистана должен был родиться утром 5 февраля, девочка супругов Шариповых родилась в 7.00 по местному времени (4.00 по Киеву).

Ожидается, что счастливым родителям в ближайшие дни от имени президента страны Эмомали Рахмона будут вручены ключи от двухкомнатной квартиры.