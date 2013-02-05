Массовые аресты валютных брокеров начались в Узбекистане

Об этом сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах страны.

По его словам, таким образом власти хотят упредить резкое удешевление национальной валюты, связанное с запретом ЦБ Узбекистана по продаже иностранной валюты физлицам.

"Ввиду того, что наличную валюту теперь невозможно приобрести, возник ее дефицит, валюта стала резко расти по отношению к местному суму и власти приняли решение повсеместно устранить так называемых "черных" брокеров, у которых в подавляющем большинстве случаев население и бизнес покупают валюту", - отметил собеседник агентства.

"Идея такая - не будет брокеров, не будет возможности продавать и покупать валюту, соответственно, на нее нет спроса, расти валюта не будет, а возможно курс валют по отношению к суму даже упадет", - добавил он.

Ранее ЦБ Узбекистана объявил, что продажа иностранной валюты физлицам с 1 февраля будет осуществляться только в безналичной форме и в размере 2000 долларов на человека в один квартал. Валютные средства с карты можно использовать и обналичивать только за пределами Узбекистана, однако если гражданин пожелает снять с карты свои деньги, то узбекские банки выдадут уже не валюту, а сумы и по государственному курсу, при том, что валюта на черном рынке стоит на треть выгоднее.